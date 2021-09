Salvadoreños protestan contra el presidente Bukele

En esta fotografa de archivo del 1 de junio de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda durante su discurso anual a la nacin ante el Congreso, en San Salvador, El Salvador. El mximo tribunal de justicia y la autoridad electoral de El Salvador han dejado de lado lo que pareca ser una prohibicin constitucional a la reeleccin presidencial consecutiva, segn anunci el sbado 4 de septiembre de 2021. Eso prepara el escenario para que Bukele busque un segundo mandato en 2024. (AP Foto/Salvador Melndez, Archivo)

