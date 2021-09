Venezuela: Fiscalía abre proceso contra opositor Juan Guaidó

El lder opositor Juan Guaid discute con miembros de la Guardia Nacional para que permitan el ingreso de legisladores de oposicin a la Asamblea Nacional, sealando que no entrar a menos que se les permita ingresar a todos, el martes 7 de enero de 2020, en Caracas. (AP Foto/Matias Delacroix)

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)