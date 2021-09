Duque en ONU: pandemia mostró "fallas del multilateralismo"

Published: September 21, 2021 11:59 am

NEW YORK – La pandemia ha sacado a relucir nuestro egoísmo y falta de solidaridad al dejar a los países más pobres sin vacunas contra el COVID-19. Así comenzaron el secretario general de Naciones Unidas y el presidente de Colombia el martes el debate anual de la Asamblea General de la ONU, que estuvo marcado en la mañana por la enumeración de los problemas provocados por el nuevo coronavirus. El presidente colombiano Iván Duque denunció las “fallas del multilateralismo” para responder de manera equitativa a la pandemia. “Las brechas existentes entre las naciones respecto al proceso de vacunación son inauditas. Mientras que algunas naciones adquieren un número de dosis adicionales para seis o siete veces su población y anuncian terceras dosis de refuerzo, otras no han aplicado ni una sola dosis que les inyecte esperanza,” dijo el mandatario colombiano. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizó la misma crítica en su discurso Ad “La solidaridad brilla por su ausencia justo cuando más la necesitamos”, dijo.

