“No podemos ser ingenuos”: Duque sobre diálogos de Venezuela

El presidente de Colombia, Ivn Duque, se dirige al 76 perodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el martes 21 de septiembre de 2021. (Eduardo Munoz/Foto Pool va AP)

BUCARAMANGA – En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Iván Duque se mostró escéptico sobre el futuro de las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, del que ha sido uno de sus más férreos detractores. “Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narco dictadura, si bien dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos”, dijo Duque el martes ante los jefes de Estado que asistieron de manera presencial y virtual. El mandatario colombiano consideró que los diálogos que se desarrollan en México deben concluir en la convocatoria a elecciones “libres y transparentes” bajo observación internacional. “Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente”, agregó el presidente de Colombia, el país que más venezolanos ha recibido en su territorio debido a la crisis política y social de Venezuela, más de 1,8 millones de personas. Ad Maduro ha reaccionado a las críticas de Duque. El 7 de septiembre denunció en una intervención televisiva una supuesta “conspiración” contra los diálogos entre su gobierno y la oposición. De acuerdo con Maduro, desde el palacio presidencial de Colombia se “pretendió dar órdenes” a miembros de la delegación opositora que se encuentra en México “para que rompieran las negociaciones”, dijo sin aportar pruebas. Colombia es parte de las decenas de países que todavía reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tras desconocer por “fraudulenta” la elección en la que Maduro conservó el poder.

