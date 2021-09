Reportan un sismo de 6,5 cerca de la costa de Nicaragua

September 22, 2021 8:32 am

Published: September 22, 2021 8:32 am

MANAGUA – El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó el miércoles un sismo de magnitud 6,5 en el Océano Pacífico cerca de la costa de Nicaragua. El sismo, a una profundidad moderada de 30 kilómetros (20 millas) se produjo a las 4:57 de la mañana (09:57 GMT), a unos 78,2 kilómetros (48,5 millas) de la costa desde el balneario de Jiquilillo. No se emitió alerta de tsunami y no había reportes inmediatos de daños. 📌 #ElObservatorioInforma DATOS FINALES: Sismo mag. 6.3, frente a la costa de Nicaragua. A 117 km al sur de Playa Las Tunas. Prof. 46 km. [2021-09-22, 03:57] pic.twitter.com/f8tE1GK1tR — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 22, 2021

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.