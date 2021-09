Perú: creman cadáver de Abimael Guzmán, exlíder de Sendero

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 28 de febrero de 2017 Abimael Guzmn, fundador y lder del grupo terrorista Sendero Luminoso (al centro, de anteojos) ingresa a un tribunal en la Base Naval de Callao, Per. El cadver de Guzmn fue cremado en un hospital militar y convertido en cenizas, informaron las autoridades peruanas el viernes 24 de eptiembre de 2021. (AP Foto/Martn Meja, Archivo)

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)