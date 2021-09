Diputados chilenos aprueban 4to retiro de fondo de pensiones

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 17 de agosto de 2020, las personas esperan frente a la oficina de administracin de pensiones, AFP, para solicitar un retiro anticipado de un porcentaje de sus pensiones gubernamentales el primer da del levantamiento parcial de las restricciones de cuarentena destinadas a frenar el nuevo coronavirus en el centro de Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Felix, Archivo)

