El potente huracán Sam se mantiene lejos de la costa

September 27, 2021 8:27 am

Major Hurricane Sam maintains strength (KPRC)

MIAMI – El huracán Sam, una potente tormenta de categoría 4, parecía haber alcanzado su pico de intensidad el domingo por la noche en el Océano Atlántico, según los meteorólogos. El centro del sistema se mantenía lejos de la costa el lunes por la mañana, unos 1.290 kilómetros (800 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento norteñas, según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Viajaba hacia el noroeste a 13 kilómetros (8 millas) por hora. Sam tenía vientos sostenidos máximos de 215 kilómetros (130 millas) por hora, lo que lo convertía en huracán de categoría 4. Los expertos esperaban que mostrara variaciones de fuerza durante un día o dos antes de debilitarse despacio. Se esperaba que siguiera siendo un huracán importante, de categoría 3 o más, hasta mediados de semana. El centro de huracanes, con sede en Miami, señaló que Sam era un ciclón tropical de pequeño tamaño, ya que sus vientos con fuerza de huracán se extendían apenas 48 kilómetros (30 millas) desde su vórtice. Ad No había alertas ni avisos en la costa, aunque el meteoro podría causar corrientes peligrosas en las aguas de las Antillas Menores a principios de semana, según los meteorólogos.

