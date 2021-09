Huracán Sam provocará fuerte oleaje en el este de EEUU

Published: September 29, 2021 7:19 am

La imagen satelital distribuida por por la Agencia Nacional del Ocano y la Atmsfera muestra el huracn Sam, apenas a la derecha del centro, en el ocano Atlntico, 27 de setiembre de 2021. Sam es una poderosa tormenta de Categora 4, pero no representa peligro para tierra al girar hacia el norte en el Atlntico, segn el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. (NOAA via AP)

MIAMI – Los bañistas en las playas atlánticas de Estados Unidos deberán cuidarse de las grandes olas y corrientes de resaca que provocará el huracán Sam durante el fin de semana al virar hacia el norte, advirtió el Centro Nacional de Huracanes el miércoles. Se pronostica que el huracán de Categoría 4 permanecerá en el mar, pero sus vientos de 130 mph (215 kph) provoca fuerte oleaje en islas a cientos de kilómetros. Sam se encuentra unos 730 kilómetros (455 millas) al este de las Islas de Sotavento y se desplaza hacia el noroeste a 14 kph (9 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Los vientos huracanados se extienden has 65 kilómetros (40 millas) del centro y se esperan vientos de hasta 140 mph (225 kph) en los próximos días. El oleaje afecta las Islas de Sotavento y se extenderán hasta partes de las islas Vírgenes, Puerto Rico, Hispaniola, las Bahamas y Bermuda para el jueves o viernes a medida que la tormenta vira hacia el norte. Se pronostica fuerte oleaje en las playas de la costa atlántica de Estados Unidos y en las provincias atlánticas de Canadá para el fin de semana,

