México: Entre homicidios y COVID, yaquis reciben promesas

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 10 de julio de 2021, Vctor Ruiz Valencia, se quita el sombrero durante la inhumacin de su primo, el dirigente indgena Toms Rojo Valencia, en la comunidad indgena yaqui de Vcam, en el estado de Sonora, Mxico. (AP Foto/Luis Gutierrez)

