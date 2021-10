EEUU ofrece disculpas en Haití por el trato dado a migrantes

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, habla durante una conferencia de prensa en la embajada de Estados Unidos en Puerto Prncipe, Hait, el viernes 1 de octubre de 2021. El director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastin Gonzlez, aparece atrs a la derecha. (AP Foto/Joseph Odelyn)

