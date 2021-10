México luce piezas prehispánicas recuperadas del extranjero

Una mano tallada y una punta de flecha son mostradas en la exposicin "La Grandeza de Mxico" el viernes 1 de octubre de 2021, en la que se exponen cientos de piezas prehispnicas en el Museo Nacional de Antropologa, en la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Marco Ugarte)

