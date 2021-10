Presidencia: Piñera no participó de venta de minera Dominga

El presidente chileno Sebastin Piera, segundo de derecha a izquierda, saluda a la primera dama uruguaya Lorena Ponce, segunda de izquierda a derecha, mientras el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, derecha, y la primera dama chilena Cecilia Morel, izquierda, los observan el lunes 27 de septiembre de 2021 en la residencia presidencial, en Montevideo, Uruguay. (AP Foto/Matilde Campodnico)

(2021 The Associated Press. All rights reserved)