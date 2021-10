Tailandia vigila nuevas tormentas en medio de inundaciones

Una mujer vadea inundaciones en la provincia de Ayutthaya, en el norte de Bangkok, Tailandia el lunes 4 de octubre de 2021. Mientras las inundaciones seguan afectando zonas en el norte y centro del pas y llegaban a reas bajas de la capital, las autoridades miraban con recelo a la posibilidad de ms tormentas este mes. (AP Foto/Nathathida Adireksarn)

