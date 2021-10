Cifra de niños cruzando el Darién alcanza máximo histórico

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes, en su mayora de Hait y con menores, caminan por los terrenos de una estacin de recepcin temporal en Lajas Blancas, provincia de Darin, Panam, el viernes 1 de octubre de 2021. Entre enero y septiembre de 2021, la cifra de menores que arriesgaron su vida lleg a casi 19.000 --su mximo histrico-- segn revel el lunes 11 de octubre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (Foto AP/Arnulfo Franco )