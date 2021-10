Varios tornados causan daños en Oklahoma

En esta imagen tomada de un video, restos dejados por un tornado en una gasolinera, el domingo 10 de octubre de 2021 en Shawnee, Oklahoma. (KWTV via AP)

Varios tornados golpearon Oklahoma el domingo por la noche y el lunes de madrugada, según reportes, y causaron daños, aunque por el momento no había reportes de muertes o heridos. El mal tiempo también provocó aguaceros, rayos y viento en partes de Arkansas, Kansas, Missouri y Texas. Las alertas por tornado y reportes de daños empezaron a reportarse en Oklahoma el domingo por la tarde. El lunes de madrugada aún no había una cifra cerrada de tornados. Un posible tornado golpeó el domingo por la noche Coweta, un suburbio de Tulsa, donde causó daños significativos en una escuela secundaria, viviendas y una gasolinera, según medios. Una tormenta de granizo rompió ventana y abolló autos por la noche en Norman, según medios. Norman se encuentra unos 32 kilómetros (20 millas ) al sur de Oklahoma City. En un primer momento no se reportaron muertos ni heridos. Oklahoma Gas & Electric indicó en un comunicado que había equipos trabajando para restablecer el suministro eléctrico. Ad Los rayos de lo que parecía ser la misma línea de tormentas retrasaron casi una hora el juego de NFL entre los Buffalo Bills y los Chiefs en Kansas City, Missouri.

