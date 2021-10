Suben a 19 los muertos por tormenta tropical en Filipinas

October 14, 2021 3:25 am

En esta imagen, distribuida por la agencia de gestin de desastres municipal de Gonzaga, un residente avanza por una cuerda mientras rescatistas esperan al otro lado de un ro cuyo caudal aument notablemente por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Kompasu, en Gonzaga, en la provincia de Cagayan, en el norte de Filipinas, el 11 de octubre de 2021. (Gonzaga MDRRMO va AP)

MANILA – Una tormenta tropical causó al menos 19 fallecidos en Filipinas, dijeron funcionarios de los servicios de emergencias el jueves. Las autoridades filipinas señalaron que están investigando 11 decesos que podrían haber sido provocados por la tormenta tropical Kompasu, que provocó deslaves e inundaciones repentinas a su paso por el extremo norte del archipiélago del Pacífico el lunes. Otras 14 personas siguen desaparecidas en el país, apuntaron. Kompasu causó una muerte en Hong Kong el miércoles tras alcanzar fuerza de tifón en su avance por mar abierto al sur del territorio. El meteoro volvió a debilitarse a tormenta tropical tras tocar tierra en la provincia insular china de Hainan y siguió perdiendo fuerza en su ruta hacia el mar y el norte de Vietnam el jueves, con vientos máximos sostenidos de 65 kms/h (40 mph).

