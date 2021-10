22 muertos en inundaciones en el norte de India

Esta foto proveda por la armada india muestra un soldado mirando desde su helicptero durante una misin para distribuir ayuda a damnificados por inundaciones en Koottickal, en el distrito de Kottayam, en el estado de Kerala, el 17 de octubre del 2021. (Armada india va AP).

NEW DELHI – Al menos 22 personas murieron y otras estaban desaparecidas en inundaciones causadas por intensos aguaceros en el estado de Uttarakhand, en el norte de India, dijeron las autoridades el martes. El Departamento de Meteorología pronosticó que las lluvias continuarán en el estado en los próximos dos días. Jyoti Negi, a cargo de situaciones de emergencia en el estado, dijo que se reportaron 18 muertes en pueblo de Nainital, en los Himalayas, dos en Almorah, una en Champawat y una en Udham Singh Nagar. Al menos ocho personas estaban desaparecidas y varias más estaban atrapadas bajo escombros, dijeron funcionarios. El ejército envió helicópteros para participaren las tareas de rescate. Varios días de aguaceros han inundado caminos y han destruido puentes en el estado. Nainital seguía aislado del resto del estado, con los caminos bloqueados por aludes o destruidos por las crecidas. Videos en redes sociales mostraron el río Ganges desbordándose en Rishikesh, al igua que el lago Nainital. Ad Las inundaciones y aludes causados por las lluvias han matado ya a por lo menos 28 personas en el estado sureño de Kerala. Los deslaves y las inundaciones son comunes en los Himalayas indios. Los científicos dicen que se están volviendo más frecuentes a medida en que avanza el derretimiento de los glaciares. En febrero, inundaciones repentinas mataron a casi 200 personas y destruyeron viviendas en Uttarakhand. En el 2013, miles de personas murieron en inundaciones en el estado.

