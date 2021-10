Cuba se prepara para recibir turistas tras reapertura

HAVANA – Cuba, que llegó a recibir 4,2 millones de turistas antes de la pandemia, espera apenas unos 100.000 viajeros en lo que queda del año luego de la reapertura prevista para noviembre, de la que se dieron a conocer los protocolos como la eliminación de las cuarentenas obligatorias y el reconocimiento de todas las vacunas. “Nosotros trabajamos en una recuperación responsable del turismo en Cuba”, dijo el martes el ministro del sector en la isla, Juan Carlos García, durante una conferencia de prensa. Aunque la reapertura de las fronteras fue fijada para el 15 de noviembre, a partir de cuando se hará una paulatina normalización de los vuelos y arribos de turistas - estratégicos para la economía de la isla-, la eliminación de la cuarentena obligatoria actualmente vigente se producirá el 7 de ese mes, aclaró el funcionario. En cambio, todos los viajeros cubanos o extranjeros deberán presentar un pasaporte de salud o certificado con las vacunas para el COVID-19 reconocidas por sus agencias reguladoras, lo que debería incluir por ejemplo a la Sputnik V rusa aunque no sea avalada todavía por la Organización Mundial de la Salud. Ad Sí aun así los turistas no cumplen estos requisitos tendrán que entregar un resultado de PCR negativo correspondiente a las 72 horas anteriores al viaje. Además se exigirá una declaración jurada al arribo y se mantendrá la exigencia del uso obligatorio de mascarilla. A los turistas que vayan a casas particulares de renta se exigirá a los dueños un control estricto y la información a las autoridades sanitarias en caso de aparición de síntomas. El gobierno decidió la reapertura tras la caída en los casos confirmados sobre todo a partir de la vacunación masiva. Según las autoridades el 69,2% de la población pasible de ser inmunizada ya recibió el esquema completo -en Cuba es de tres dosis- y el 99% tiene al menos una inyección con los antígenos nacionales Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. García indicó que en esta temporada se agregarán unas 4.000 nuevas habitaciones y se abrirá el mercado interno desde octubre. Ad Las autoridades no revelaron las pérdidas ocasionadas por la pandemia al turismo, un motor de las finanzas de la isla cuyos ingresos anuales se estiman en unos 3.000 millones de dólares. En 2019 Cuba había recibido unos 4,2 millones de turistas. La semana pasada el ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que recién en 2022 podrían esperarse unos dos millones de visitantes. Cuba sufre una aguda crisis económica producto de la pandemia, en especial por el cierre de aeropuertos y la caída en las cifras de visitantes. En 2020 el Producto Interno Bruto descendió un 11% y para este año no se espera más de un 2% de crecimiento. A la pandemia se le sumó el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos a la isla, que ocasionaron desabastecimiento de bienes básicos. El ministro García reconoció que será “un combate” lograr que los turistas respeten las normas como el uso obligatorio de las mascarillas o el aforo limitado para entrar a algunos lugares. “El compromiso en que no haya un nuevo rebrote es algo en lo que todos los días tenemos que pensar”.

