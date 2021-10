Escritor nicaragüense Sergio Ramírez se exilia en España

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 13 de septiembre de 2021, el escritor nicaragense Sergio Ramrez asiste a una reunin en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, Espaa. Ramrez, quien tiene una orden de aprehensin del gobierno de Daniel Ortega, confirm el viernes 22 de octubre de 2021 que ha decidido exiliarse en Espaa, pas que le otorg la ciudadana hace tres aos. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

