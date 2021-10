Bangladesh mostrará "plan de prosperidad climática" en COP26

En esta imagen de archivo, tomada el 14 de mayo de 2010, una nia sentada en una vasija espera una fila para recibir el agua que se entrega a los afectados por el cicln Aila en Nildumur, en el distrito de Satkhira, a unos 176 kms (110 millas) al suroeste de la capital, Daca, Bangladesh. (AP Foto/Pavel Rahman, archivo)

(Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)