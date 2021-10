México desarrolla tratamiento anticovid a partir de sangre de caballos

MÉXICO. – Un suero con anticuerpos contra Covid hecho a partir de sangre de caballo es la nueva arma que podría ayudar a los mexicanos a sobrevivir a una infección por esta enfermedad viral, según anunció la empresa estatal mexicana Birmex.

Según la publicación en Twitter: “Máximo y Cayetano son los equinos protagonistas que dieron excelentes resultados para los primeros sueros hiperinmunes Vs #SARSCoV2. Ambos mamíferos están en óptimas condiciones”.

La inoculación de caballos permitió obtener un antígeno elaborado en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para la elaboración de suero para tratamiento anti-SARS-CoV-2, según informó en un comunicado.

Esta tecnología ya se había utilizado antes para crear sueros hiperinmunes de origen equino para enfermedades infecciosas como la rabia, varicela, hepatitis o tétanos, y actúan mediante la inmunización pasiva, lo cual consiste en administrar anticuerpos en un paciente enfermo para mitigar su propagación.

La diferencia entre los anticuerpos de este tipo de tratamientos y los que están en las vacunas, son que mientras la vacunación busca que una persona genere preventivamente sus propios anticuerpos, el suero los introduce desde afuera para actuar en un paciente ya infectado.

Los anticuerpos son las proteínas producidas por el sistema inmune de un organismo como defensa ante una sustancia que no reconoce, el antígeno. Según si son producidos por un solo tipo de linfocito o no, se denominan anticuerpos monoclonales y policlonales, ambos tienen numerosas aplicaciones biomédicas. A diferencia de los anticuerpos policlonales, que se producen en animales vivos, los anticuerpos monoclonales se producen en modelos ex vivo utilizando cultivo celular.

Este suero hiperinmune contra el SARS CoV-2 podrá aplicarse a pacientes que presentan COVID-19 en grado moderado o severo y así bloquear la capacidad de virus de replicarse en las células humanas, lo cual contribuye a romper el ciclo de infección y las posibles complicaciones de la enfermedad.

Los anticuerpos se cosechan del plasma sanguíneo del equino y se someten a procesos de purificación, concentración, envase y liofilización. Finalmente, el suero que se obtenga será distribuido a hospitales para su aplicación a personas afectadas por COVID-19.

Según un comunicado, esperan contar en diciembre con el primer lote para realizar pruebas preclínicas; y los siguientes lotes estarán listos en 2022 para realizar las primeras pruebas en humanos.

Las autoridades mexicanas también aseguraron que todos los procedimientos siguen los principios de respeto al bienestar de los animales, por lo que reciben cuidados y trato digno, según asegura la empresa estatal.

Los caballos criados en un rancho militar mexicano son de la raza autóctona Santa Gertrudis, registrada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolló tras varias generaciones de cruzas entre equinos, siendo esta última el tipo de animal con sangre pura que reúne las especificaciones adecuadas para la producción del plasma. Aún no hay fecha para comenzar a aplicarlo masivamente entre los mexicanos.