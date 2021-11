Duque rechaza posible libertad de asesino serial en Colombia

ARCHIVO - Luis Alfredo Garavito aparece en esta foto policial sin fecha en Bogot, Colombia. Una propuesta para otorgar la liberacin anticipada de prisin a Garavito, uno de los asesinos en serie ms prolficos del mundo -que confes haber matado a unos 190 nios-, gener indignacin en Colombia y una denuncia el lunes 1 de noviembre de 2021 del presidente Ivn Duque. (Polica de Colombia va AP, Archivo)

