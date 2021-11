Haitianos encabezan solicitudes de refugio en México

Un hombre lleva a una nia a travs del Ro Bravo mientras los migrantes, muchos de Hait, abandonan Del Ro, Texas, para regresar a Ciudad Acua, Mxico, la madrugada del mircoles 22 de septiembre de 2021, algunos para evitar una posible deportacin de Estados Unidos y otros a conseguir suministros. (AP Foto/Fernando Llano)

