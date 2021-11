Nicaragua: Facebook elimina red de “trolls” ligada gobierno

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla a sus seguidores junto a su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo, en Managua, Nicaragua, el mircoles 29 de agosto de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga) (Alfredo Zuniga)

MEXICO CITY – Una red con casi 1.000 cuentas vinculadas al gobierno de Nicaragua e identificadas por Facebook como una “granja de trolls” fueron eliminadas por la compañía por considerar que utilizaban perfiles falsos, informó la firma al divulgar este lunes los resultados de una investigación. La empresa reveló que durante el pasado mes de octubre cerró 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram adscritas a la red. Agregó que la red se extendía también a otras plataformas online como TikTok, Twitter, YouTube, Blogspot y Telegram. El gobierno de Nicaragua no reaccionó de forma inmediata al anuncio de Facebook. De acuerdo con la compañía, la red incluía cuentas manejadas por funcionarios del gobernante partido Frente Sandinista, de la Corte Suprema de Nicaragua y del estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Desde esa “granja de trolls” se manejaba información dirigida a crear opinión a favor del gobierno de Daniel Ortega y en contra de la oposición en Nicaragua, donde el próximo domingo 7 se realizarán elecciones generales, concluyó la investigación. Ad La misma firma aseguró que el gobierno también abrió “cuentas fantasmas” en otras plataformas digitales. La red operaba, según se indicó, desde la sede del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), situada en un edificio del viejo casco urbano de Managua. De acuerdo con Facebook, la red fue eliminada porque era “parte de un esfuerzo coordinado para manipular el discurso público utilizando cuentas falsas”. También pretendía “amplificar el contenido progubernamental y anti-oposición”. Las cuentas comenzaron a abrirse, según la misma investigación, a partir de 2018, año en que se produjo en el país una revuelta social contra el gobierno sandinista y en la que se realizaron protestas donde los manifestantes exigían la renuncia de Ortega, en el poder desde 2007. El objetivo de la red era “desacreditar a los manifestantes, incluso haciéndose pasar por estudiantes y tratando de informar coordinadamente las cuentas de los críticos”, señaló el informe. “Esta fue una de las operaciones de trolls más intergubernamentales que hemos interrumpido hasta la fecha, con varias entidades estatales participando en esta actividad a la vez”, destacó el documento de Facebook. Ad Ortega, un excomandante sandinista de casi 76 años, pretende reelegirse en los comicios generales del 7 de noviembre, tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos en el país, donde las protestas y manifestaciones opositoras están prohibidas por la policía desde septiembre de 2018. Por otra parte, una encuesta de la firma costarricense Cid-Gallup divulgada el lunes en Managua reveló que un 78% de los nicaragüenses considera “nada o poco legítima” la eventual reelección de Ortega, que no permitió la inscripción de competidores de relevancia en estos comicios. Según el mismo sondeo, el 67% de los encuestados dijo no simpatizar con ninguno de los partidos y alianzas políticas. Sin embargo, el 55% dijo tener interés en votar, mientras el 44% reveló poca o ninguna intención de ir a las urnas. Un 65% de los consultados se mostró a favor de la liberación de los “presos políticos” (unos 155 desde 2018, según la oposición) y la anulación de sus juicios, de acuerdo con la encuesta efectuada del 15 al 22 de octubre mediante entrevistas telefónicas a 1.109 nicaragüenses.

