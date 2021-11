Cuba abrirá su foro empresarial internacional a nuevas PYMES

HAVANA – Cuba permitirá a las nuevas empresas privadas participar en su principal feria de negocios internacional anual. Éstas fueron autorizadas hace apenas dos meses tras décadas de no tener estatus legal. El II Foro Empresarial, que se realizará entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, dará cabida a “todos los actores económicos”, incluyendo las pequeñas y medianas empresas (PYMES), indicó el jueves en conferencia de prensa el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. El evento será virtual debido a la pandemia, pero por primera vez tendrán cabida las PYMES, que fueron legalizadas en septiembre como parte de una apertura económica en medio de una crisis derivada de la emergencia sanitaria y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según cifras oficiales, Cuba perdió durante la pandemia el 13% de su Producto Interno Bruto. Según Malmierca, las PYMES podrán inscribirse como cualquier otro interesado para mostrar sus productos o buscar oportunidades. Ad Malmierca agregó que el foro presentará una cartera de oportunidades en línea y exhortó a cubanos residentes en el extranjero a revisarla. El tema es polémico pues, aunque la ley no lo prohíbe explícitamente, se evitaba autorizar sus iniciativas. “Esta posibilidad no se ha concretado en demasía”, dijo, y agregó que muchas veces cubanos residentes en otros países --sobre todo en Estados Unidos-- desean proyectos muy pequeños de bajo capital. “Estamos haciendo el esfuerzo buscando acercar los intereses de ellos con los nuestros”. Durante el foro se realizará además una conferencia del ministro de Economía, Alejandro Gil y habrá un espacio para “stands” virtuales de productos. Las áreas de oportunidades serán turismo, biotecnología, energías, sector de la alimentación y los proyectos ligados a la área especial de Mariel, en las afueras de La Habana que las autoridades desarrollan como zona franca e industrial. Ad El Foro reemplaza a la Feria Internacional de La Habana, que antes de la pandemia concentraba en la capital a cientos de firmas internacionales para visibilizar oportunidades de negocios para cubanos y extranjeros. Tras la revolución de 1959 los negocios privados fueron cerrados o absorbidos por el Estado. Inicialmente se expropió a las grandes empresas, pero en 1968 --bajo la influencia del modelo fuertemente centralizado de la Unión Soviética-- desaparecieron también los pequeños talleres de manufacturas o comercios como peluquerías o tiendas minoristas. En 2010 el expresidente Raúl Castro inició un proceso de apertura autorizando a los emprendedores a poner sus negocios pero bajo la figura de “trabajadores por cuenta propia”, aunque muchos de ellos se convirtieron en empresarios generando utilidades y con varios empleados. La víspera el Misterio de Economía y Planificación informó que ya suman 406 PYMES aprobadas para operar --de ellas 397 son privadas y 9 estatales-- además de 10 cooperativas, otra de las formas que se autorizó. De ellas 57% son reconversiones de negocios existentes y 43% nuevos emprendimientos --con unos 14 trabajadores promedio-- que generarán casi 6.000 empleos.

