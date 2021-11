Desde el espacio, astronauta habla del cambio climático

Esta foto del 16 de julio de 1969 proveda por la NASA muestra la Tierra desde la misin del Apolo 11. A travs de escotillas en la Estacin Espacial Internacional, el astronauta francs Thomas Pesqettiene una impresionante vista de las repercusiones del calentamiento global. l us una videoconferencia desde el espacio para sonar la alarma el jueves, mientras negociadores y activistas siguen reunidos en una conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow. (NASA va AP) (Uncredited)

PARIS – Regiones enteras de la Tierra en llamas. Tormentas dejando senderos de destrucción a su paso. Y la inquietante fragilidad del único hogar de la humanidad flotando como una perla azul — aunque manchada — en la vastedad del espacio. A través de escotillas en la Estación Espacial Internacional, el astronauta francés Thomas Pesquet tiene una impresionante vista de las repercusiones del calentamiento global. Él usó una videoconferencia desde el espacio para sonar la alarma el jueves, mientras negociadores y activistas siguen reunidos en una conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow. “Vemos la contaminación de ríos, la contaminación atmosférica, cosas así. Lo que realmente me sacudió en esta misión fueron los fenómenos climáticos extremos”, dijo Pesquet al presidente francés Emanuel Macron en la llamada. “Vimos regiones enteras ardiendo desde la estación espacial, en Canadá, en California”, dijo. “Vimos toda California cubierta por una nube de humo y llamas a simple vista desde una altura de 400 kilómetros (250 millas)”. Ad Desde el espacio, “la fragilidad de la Tierra es un shock”, agregó Pesquet. “Es una experiencia sensorial ver lo aislados que estamos como un oasis, con recursos limitados”. Es la segunda misión de Pesquet a la estación internacional. Se pasó 197 días en órbita en 2016-2017. Los efectos destructivos de la actividad humana se han vuelto cada vez más visibles, dice. “Año tras año, sabemos además que estamos superando los récords de incendios, tormentas, inundaciones. Y todo eso es muy visible. Yo veo claramente la diferencia en comparación con mi misión de hace cuatro o cinco años”, dijo. Macron dijo que el objetivo de los negociadores del clima en Escocia debe ser acelerar la respuesta de la humanidad. “Aún queda mucho por hacer y pienso que todos somos conscientes de ello”, dijo Macron.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.