Perú: Gabinete de Castillo busca aprobación en Parlamento

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 21 de septiembre de 2021, el presidente peruano Pedro Castillo llega a dar un discurso en la ms reciente sesin de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU. La aprobacin o rechazo del segundo gabinete ministerial del presidente Castillo, que para continuar su gestin requiere la aprobacin del Parlamento, se debatir el lunes 25 de octubre de 2021 en el Congreso bajo la incertidumbre causada por la reciente friccin dentro del bloque oficialista. (AP Foto/Mary Altaffer, Pool, Archivo)

(Mary Altaffer,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)