Daniel Ortega, poder sin límites en Nicaragua

ARCHIVO - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin en Managua, el 5 de septiembre de 2018. Nicaragua est lista para celebrar elecciones el 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega busca un cuarto mandato consecutivo, pero esas elecciones han sido casi irrelevantes por el encarcelamiento por parte del gobierno de crticos y siete posibles retadores. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

