Promesas de la COP26 no bastarán para cumplir metas de clima

La primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon, el ex primer ministro britnico Tony Blair y la presidenta de la Cmara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, desde tercero de la derecha, participan en una sesin de la Conferencia e la ONU sobre el cambio climtico en Glasgow el 9 de noviembre del 2021. (AP Photo/Alberto Pezzali)

(Alberto Pezzali,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)