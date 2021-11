Nicaragua pide respeto en OEA

Un ciudadano nicaragense sostiene un cartel durante una protesta contra el presidente Daniel Ortega en la Plaza de la Constitucin en la Ciudad de Guatemala, el domingo 7 de noviembre de 2021. Ortega busca un cuarto mandato consecutivo contra un campo de candidatos poco conocidos, mientras que aquellos que podran haberle dado un verdadero desafo se sientan en la crcel. (AP Foto/Moises Castillo)

