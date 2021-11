COP26 daría marcha atrás en pedido para dejar de usar carbón

Activistas por el clima protestan por el acceso de representantes de la industria de los combustibles fsiles al centro de convenciones sobre se celebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climtico, la COP26, en Glasgow, Escocia, el 11 de noviembre de 2021. (AP Foto/Alastair Grant)

(Alastair Grant,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)