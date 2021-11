Hombre del condado de Broward será sentenciado por apuñalar a un pitbull hasta la muerte

FORT LAUDERDALE, Fla. – Un hombre del condado de Broward que apuñaló a un perrito pitbull más de 50 veces antes de meterlo en una maleta será sentenciado el viernes. Brendan Evans, de 35 años, de Hollywood, aceptó un acuerdo de culpabilidad a principios de esta semana y se espera que sea sentenciado a 10 años de prisión. Las autoridades dijeron que el perro llamado Ollie murió dos días después de ser descubierto por los buenos samaritanos. El ataque causó una protesta internacional. Evans primero negó estar involucrado, pero los investigadores del Departamento de Policía de Hollywood resolvieron el caso en 2017 con la ayuda de la evidencia de ADN encontrada en la maleta. Los detectives de Hollywood también encontraron ratas con el cuero cabelludo eliminado, patas de gato y sangre en el refrigerador de Evans. También había una estrella de ocho puntas en la pared de la cocina y un santuario con velas para el “Duque del Infierno”. También tenía un volante de Crime Stoppers que mostraba una foto de Ollie partido en dos, dijeron las autoridades. Ad Evans ha estado en la cárcel desde su arresto hace cuatro años. Inicialmente fue acusado de 17 cargos de crueldad animal, pero los fiscales retiraron 15 a cambio de la declaración de culpabilidad, dijo su abogado, Michael Gottlieb.

