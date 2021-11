Ministro de Gabón dice que países ricos no escuchan a pobres

November 13, 2021 11:10 am

Published: November 13, 2021 11:10 am

El ministro de medio ambiente de Gabn, Lee White, en la cumbre climtica de la ONU COP26 en Glasgow, Escocia, el viernes 12 de noviembre de 2021. (AP Foto/Alastair Grant) (Alastair Grant,Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

GLASGOW – Las conversaciones climáticas en Glasgow están en “una especie de punto muerto” y Estados Unidos, con apoyo de la Unión Europea, contiene las conversaciones, según Lee White, el ministro para bosques y cambio climático de Gabón. White dijo el viernes que hay una falta de confianza entre los países ricos y los pobres en cuanto a los pagos de los primeros a estos últimos por el daño de los efectos más devastadores del calentamiento global, fondos para adaptarse al cambio climático y mercados de carbón. Los países desarrollados se reunieron el jueves pensando que habían llegado a un acuerdo para crear un fondo independiente para pérdidas y financiamiento de daños. Pero White dijo que los países ricos no están preparados y sintió que no los consultaron lo suficiente. “Dijeron que nunca acordaron eso. No funcionará. Es muy complicado”. White agregó que los países ricos son reticentes a crear un nuevo fondo y las naciones en desarrollo sienten que los mecanismos actuales de financiamiento climático ya están saturados. “Entonces, estamos en una especie de punto muerto y queremos que sea enteramente voluntario”. White agregó que la UE apoya la postura estadounidense.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.