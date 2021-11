Guatemala extradita a hijo de expresidente panameño a EEUU

Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panam Ricardo Martinelli, llega para su extradicin a Estados Unidos a una base de la Fuerza Area en Ciudad de Guatemala, el lunes 15 de noviembre de 2021. Luis Enrique y su hermano Ricardo enfrentan un juicio en Estados Unidos donde estn acusados de cohecho y blanqueo de capitales vinculados con la constructora brasilea Odebrecht. (AP Foto/Moiss Castillo)

