Visita de Comité de la ONU alienta a víctimas mexicanas

ARCHIVO - Voluntarios y miembros de la Guardia Nacional buscan a personas desaparecidas en las afueras de Cuautla, Mxico, el martes 12 de octubre de 2021. El registro gubernamental de desaparecidos en Mxico ha crecido ms del 20% en el ltimo ao y se acerca a los 100.000. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

