Ecuador modifica número de fallecidos en violento motín

November 16, 2021 11:48 am

Full Screen 1 / 3 AP El humo se eleva desde la penitenciara Litoral en Guayaquil, Ecuador, el lunes 15 de noviembre de 2021. (AP Foto/Dolores Ochoa)

QUITO – El total de fallecidos en el violento motín ocurrido el fin de semana en la mayor cárcel de Guayaquil es 62 y no 68, como se había informado previamente, anunciaron el martes las autoridades. La confusión se debió a las condiciones en las que quedaron los cuerpos, muchos de ellos desmembrados. El jefe de Medicina Legal y Criminalística de Guayaquil, coronel de policía Marco Ramírez, dijo en una entrevista con The Associated Press afirmó que “fueron levantados e ingresados, a estas instalaciones, al Departamento de Medicina Legal, 62 cadáveres, de los cuales se han realizado los procedimientos técnicos de identificación”. Destacó que “esperamos que en los próximos días, ya con los resultados, se pueda realizar la completa identificación” y aclaró que los procesos técnicos genéticos “toman su tiempo, no son análisis sencillos”. Entre el viernes y el sábado se produjo un motín y una balacera durante varias horas en la Penitenciaría del Litoral, donde cientos de presos de varios pabellones atacaron y asesinaron a internos de otros dos pabellones. Inicialmente se informó que el saldo del ataque fue de 68 fallecidos y 25 heridos pero poco después algunas autoridades cambiaron las cifras a 61 y luego a 62 muertos, sin dar ninguna explicación. Ad Ese centro carcelario, donde están recluidos en su mayoría integrantes de bandas relacionadas con el narcotráfico nacional e internacional, fue diseñado para 5.000 internos pero está ocupado por más de 8.500. El vocero de la policía, mayor David Pepinos, señaló a AP que “no sabemos de dónde sacaron eso. Han contado los pedazos, los restos, piernas, brazos, muslos… que no es lo mismo que un cuerpo. Recordemos que los presos en esa masacre fueron quemados, mutilados, desmembrados”. Precisó que hasta el amanecer del martes fueron recibidos en Criminalística “61 que inicialmente llegaron, como informó el Jefe de Medicina Legal, y uno más que falleció en un hospital producto de las heridas". Un total de 39 cuerpos ya fueron identificados de los cuales 34 fueron entregados a sus familias, añadió. En los exteriores del edificio de Criminalística de Guayaquil había decenas de familiares esperando recoger los cuerpos, muchos de ellos con ataúdes. Ad En lo que va del año han sido asesinados 328 internos en las cárceles en Ecuador, de acuerdo con un informe de la policía. El año pasado, en el mismo período, el número de asesinados fue de 36.

