El Salvador, sede de conferencia latinoamericana del Bitcoin

ARCHIVO - Un oficial de polica de la oficina del alcalde patrulla cerca de la mquina de billetera digital Chivo, que cambiar efectivo por criptomonedas Bitcoin, a la derecha, en la Plaza Las Amricas en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo) (Salvador Melendez,AP)

SAN SALVADOR – Más de dos mil expertos en la industria del bitcoin participan en los eventos organizados en el marco de la Bitcoin Week en El Salvador para debatir sobre el potencial, proyecciones y retos de la criptomoneda que desde septiembre se convirtió en una moneda de curso legal en el país centroamericano. La Conferencia de América Latina sobre Bitcoins 2021 (LABITCONF) y la Adoptin Bitcoin, cumple el martes su segundo día de actividades en las que participarán unos 100 ponentes y casi 2.000 personas entre inversionistas y expertos en la criptomoneda. Rodolfo Andragnes, uno de los organizadores de la Bitconferencia, dijo a los periodistas que El Salvador era el lugar ideal para desarrollar el encuentro anual que se realiza desde 2013. El evento que concluirá el 19 de noviembre tendrá lugar en el Teatro Presidente y en el Museo de Arte de la capital salvadoreña, en los que se llevarán a cabo más de 40 conferencias en los dos eventos paralelos ya mencionados. Ad Desde que la Ley Bitcoin entró en vigor el 7 de septiembre, se puso a disposición de los salvadoreños la billetera electrónica Chivo wallet y el Congreso unicameral, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó un fideicomiso que se usará para pagar un bono de 30 dólares a los salvadoreños para incentivar su uso. La billetera Chivo permite convertir las criptomonedas en dólares. Con la Chivo wallet los salvadoreños pueden aceptar pagos en bitcoin o en dólares, recibir dinero de familiares o amigos y enviar o recibir remesas sin pagar comisiones. Nadie está obligado a descargar la aplicación y si así lo decide puede continuar enviando las remesas por los medios tradicionales y seguir pagando comisiones. El bitcoin puede ser utilizada en cualquier transacción. Los negocios deben aceptar pagos en esa moneda digital, salvo los que carezcan de la tecnología para hacerlo. No obstante, las prolongadas fallas en el sistema y una intensa campaña de rumores en los primeros días de su entrada en vigor hicieron crecer las dudas y la desconfianza sobre el uso de esa criptomoneda. Ad Andragnes dijo que, con la implementación de la Ley Bitcoin, El Salvador se convirtió en “un faro” para el resto del mundo y destacó que ésta no es solo una decisión económica, sino que tiene un alto impacto a escala social y tecnológica. En la inauguración del evento participó la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, que explicó que la coordinación se comenzó a gestar después de que en junio el presidente Nayib Bukele anunció oficialmente su interés en hacer del bitcoin una moneda de curso legal. Aclaró que el gobierno solo ha participado colaborando con toda la dependencia para que estas conferencias sean un éxito. “Este es un esfuerzo privado”, recalcó. El organizador de Adopting Bitcoin, Chris Hunter, explicó que como parte del ecosistema cripto, ellos buscan apoyar a cualquier gobierno para que pueda adoptar la criptomoneda. Sostuvo que el bitcoin se ha convertido en el banco de cientos de personas, ya que ésta funciona de forma libre sin responder a los intereses de las grandes empresas financieras y señaló como un ejemplo claro de esto, el proyecto Bitcoin Beach, que funciona en la Playa El Zonte, en zona turística de la Libertad. Ad El uso del bitcoin no es una novedad en El Salvador. En 2019 un donante anónimo estadounidense apoyó a unas 500 familias de pescadores y campesinos que nunca habían tenido acceso a una cuenta bancaria ni a transacciones electrónicas para que se convirtieran en los pioneros en el uso de la criptomoneda en El Zonte. El Zonte, a 43 kilómetros de la capital, es una playa famosa por su intenso oleaje y uno de los principales destinos turísticos de surfistas y turistas extranjeros en El Salvador. También es el principal centro de circulación del bitcoin en el país centroamericano. Restaurantes, comercios, pequeñas tiendas de abarrotes y hasta vendedores de raspados de hielo reciben pagos con la billetera Bitcoin Beach.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.