Senado de Chile vota juicio político a presidente Piñera

El presidente de Chile, Sebastin Piera, llega al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el lunes 15 de noviembre de 2021. El Senado de Chile se reuni el martes 16 de noviembre de 2021 para votar el juicio poltico a Piera por supuestamente favorecer la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno. (AP Foto/Esteban Felix)

