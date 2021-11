Columbia Británica restringe gasolina tras inundaciones

Un tractor cruza un camino inundado tras las fuertes lluvias y deslaves, el viernes 19 de noviembre de 2021, en Abbotsford, Columbia Britnica, Canad. (Jonathan Hayward/The Canadian Press va AP) (Jonathan Hayward, THE CANADIAN PRESS)

VANCOUVER – VANCOUVER, CanadáEl gobierno de la Columbia Británica anunció el viernes que está limitando la cantidad de combustible que la gente puede comprar en las gasolineras en algunas partes de la provincia, así como los viajes no esenciales en un momento en que las carreteras son reabiertas gradualmente tras las lluvias torrenciales que causaron deslaves e inundaciones. El ministro de Seguridad Pública de la provincia, Mike Farnworth, dijo que la venta de combustible se limitará a unos 30 litros (8 galones) para los vehículos no esenciales por visita a la gasolinera. Se prevé que la medida estará en vigor hasta el 1 de diciembre. “Estas medidas mantendrán en movimiento el tránsito comercial, estabilizarán nuestras cadenas de abastecimiento y garantizarán que todos lleguen sanos y salvos a su casa”, declaró Farnworth en una conferencia de prensa. “Estamos pidiéndole a la gente que no viaje por las zonas gravemente afectadas, por su propio bienestar, pero también para asegurar que el combustible que tenemos se canalice a los servicios que la gente necesita en estos momentos de crisis”. Ad El ministerio Environment Canada señala que 24 comunidades de la Columbia Británica acumularon cerca de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia del sábado al lunes. El cierre del oleoducto Trans Mountain como medida de precaución durante las inundaciones aumentó las preocupaciones de que haya una escasez de combustible en la región conurbada del suroeste de la provincia y la isla de Vancouver. El oleoducto sigue siendo evaluado. Farnworth dijo que la policía no patrullará las gasolineras para asegurarse de que los clientes estén acatando las nuevas restricciones. “La mayoría de los habitantes de la Columbia Británica harán lo correcto”, señaló. “Sí somos codiciosos, fracasaremos. Así de simple”. El gobierno también ha prohibido los viajes no esenciales en tramos de diversas carreteras. El ministro de Transporte, Rob Fleming, dijo que los vehículos que trasladen productos esenciales o presten servicios vitales pueden utilizar las carreteras. También pueden hacerlo las personas que se habían quedado varadas y regresan a sus viviendas.

