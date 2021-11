Bukele anuncia creación de "Ciudad Bitcoin" en El Salvador

Published: November 21, 2021 11:55 am

El presidente salvadoreo Nayib Bukele participa en la ceremonia de clausura de un congreso para inversionistas de criptomonedas en Santa Mara Mizata, El Salvador, el sbado 20 de noviembre de 2021. (AP Foto/Salvador Melendez) (Salvador Melendez, AP)

LA LIBERTAD – En un ambiente parecido al de un concierto de rock, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que su gobierno construirá una “Ciudad Bitcoin” en la base de un volcán en la costa del país. Bukele aprovechó una reunión de entusiastas de bitcoin el sábado por la noche para presentar su idea más reciente, tal como utilizó una conferencia anterior sobre el bitcoin en Miami para anunciar en un mensaje por video que El Salvador sería el primer país en hacer que la criptomoneda tuviera curso legal. En 2022 se realizaría una oferta de bonos íntegramente en bitcoin, señaló Bukele. Y 60 días después de que la financiación esté lista, empezaría la construcción de la ciudad. La ciudad se construirá cerca del volcán de Conchagua para aprovechar la energía geotérmica para alimentar tanto a la ciudad como a la minería del Bitcoin, —la resolución de complejos cálculos matemáticos día y noche para verificar las transacciones de la moneda— que consume mucha energía. Ad El gobierno ya está llevando a cabo un proyecto piloto de minería de Bitcoin en otra planta geotérmica junto al volcán Tecapa. El volcán de Conchagua se ubica en el sureste de El Salvador, en el Golfo de Fonseca. El gobierno proporcionará los terrenos e infraestructura necesaria y trabajará para atraer a los inversionistas. El único impuesto que se cobrará allí será el impuesto sobre el valor agregado, la mitad del cual se utilizará para pagar los bonos municipales y el resto para la infraestructura y mantenimiento municipal. Bukele dijo que no habría impuestos sobre la propiedad, la renta o el municipio y que la ciudad tendría cero emisiones de dióxido de carbono. La ciudad se construirá pensando en atraer inversión extranjera. Habría zonas residenciales, centros comerciales, restaurantes y un puerto, comentó Bukele. El presidente habló sobre educación digital, tecnología y un transporte público sostenible. Ad “Inviertan aquí y ganen todo el dinero que quieran”, comentó Bukele a la multitud en inglés en el cierre de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain que se llevó a cabo en El Salvador. El bitcoin ha sido una moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense desde el 7 de septiembre en la nación centroamericana.

