Candidatos presidenciales cierran campaña en Honduras

La candidata presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, saluda a sus seguidores haciendo la seal de que est de vuelta junto a su compaero de frmula Salvador Nasralla, a la derecha, durante un mitin de clausura de campaa, en San Pedro Sula, Honduras, el sbado 20 de noviembre de 2021. Honduras celebrar elecciones presidenciales el 28 de noviembre. (AP Foto/Delmer Martnez)

(Delmer Martinez, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)