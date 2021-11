Declaran culpable a miembros de secta por masacre en Panamá

ARCHIVO - Jos Gonzlez, a la izquierda, sigue a su hija de 5 aos, cargada por un oficial de polica, cuando salen de un hospital en Santiago, Panam, el jueves 16 de enero de 2020. La esposa de Gonzlez y cinco de sus hijos se encuentran entre siete personas asesinadas en un ritual religioso en la comunidad indgena Ngabe Bugle. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

(Arnulfo Franco, Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)