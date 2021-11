Bolivia: Arce y Morales marchan en defensa del gobierno

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

El presidente boliviano Luis Arce, en el centro, camina entre el expresidente Evo Morales, segundo desde la izquierda, y su vicepresidente David Choquehuanca mientras encabeza una marcha denominada "Marcha por la Patria" en Caracollo, Bolivia, el martes 23 de noviembre de 2021. (AP Foto/Juan Karita)