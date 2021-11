Cuba sigue con COVID a la baja, pero alerta por Ómicron

Las personas usan mscaras durante la pandemia de COVID-19 afuera de una tienda de comestibles donde esperan que abra en La Habana, Cuba, el martes 12 de octubre de 2021. Cientficos cubanos y funcionarios de la salud informaron el mircoles 3 de noviembre de 2021 que la vacuna Abdala, de produccin nacional, previene en un 92% el desarrollo de enfermedad grave por COVID-19 y en un 90,7% el fallecimiento. (AP Foto/Ramn Espinosa)

(Ramon Espinosa, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)