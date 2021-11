Dos ataques armados dejan cuatro muertos en México

November 30, 2021 9:31 am

Published: November 30, 2021 9:31 am

Acapulco, México (Enrique Corte, Copyright 2021 by WPLG Local10.com - All rights reserved.)

MEXICO CITY – Una balacera en el puerto turístico de Acapulco, en el suroeste de México, dejó el lunes un muerto y un herido, mientras que en el estado central de Zacatecas otras tres personas fueron asesinadas en un ataque armado. En Acapulco, los agresores, que iban a bordo de una lancha, dispararon contra un hombre en medio de decenas de turistas en la playa Majahua de Puerto Marqués, indicaron las autoridades. La Fiscalía General del estado de Guerrero dijo en un comunicado que en la balacera falleció un hombre que fue identificado como Raúl “N”, y otro, cuya identidad no se precisó, resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital. A través de redes sociales se difundieron imágenes de turistas y trabajadores saliendo de la playa Majahua tras el tiroteo. El incidente ocurrió menos de un mes después de otro similar en Puerto Morelos, en el Caribe mexicano, donde personas armadas balearon y mataron a dos hombres en medio de decenas de turistas y luego huyeron en una lancha. Ad Para hacer frente a la inseguridad en Riviera Maya, una de las joyas de esa región, el gobierno federal acordó el envío de 1.445 elementos de la Guardia Nacional al estado de Quintana Roo a partir del 1 de diciembre. Por otra parte, en el municipio central de Guadalupe, en Zacatecas, tres personas fueron asesinadas en la noche del lunes en un ataque armado en una barriada, según un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del estado. El ataque ocurre a pocos días de que el gobierno federal ordenó el envío de 460 efectivos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional a Zacatecas para reforzar la seguridad en una zona donde se han reportado más de una docena de homicidios en lo que va de mes como consecuencia de choques entre cárteles de droga y acciones de organizaciones criminales. Entre enero y octubre, se registraron 28.101 homicidios dolosos en el país, un 3,9% menos que en el mismo período del año anterior, anunció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la semana pasada. Ad Las políticas de seguridad desarrolladas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante los primeros tres años de su sexenio han sido cuestionadas por opositores y analistas, quienes sostienen que no hay un plan definido y que solo se aplican acciones aisladas que no han contribuido a resolver el problema de la criminalidad en el país.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.