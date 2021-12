30.000 personas sin luz en Inglaterra, Escocia por tormenta

Published: December 1, 2021 10:32 am

Retiro de nieve en Buttertubs Pass, en Yorkshire del Norte, Inglaterra, el domingo 28 de noviembre de 2021. (Danny Lawson/PA va AP) (Danny Lawson)

LONDON – Aproximadamente 30.000 personas en el norte de Inglaterra y en Escocia llevan casi una semana sin electricidad después de que una tormenta provocó heladas y causó la alteración más severa a la infraestructura en años, informaron el miércoles funcionarios británicos. La tormenta Arwen provocó ráfagas de viento de casi 160 kilómetros por hora (100 millas) en partes del norte y occidente del Reino Unido el fin de semana. El clima interrumpió la transportación y provocó cortes de electricidad en residencias, sobre todo en áreas rurales y difíciles de alcanzar. Funcionarios indicaron que tres personas han muerto en incidentes relacionados con la tormenta. El secretario de Comercio del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, le dijo al Parlamento que aunque a casi 1 millón de personas, o aproximadamente el 95% de los afectados, ya se les restableció la electricidad, aproximadamente 30.000 seguían sin el servicio para el miércoles. Ad Kwarteng dijo que el país necesita estar preparado para clima más extremo debido al cambio climático. Agregó que los funcionarios buscarán aprendizajes de la tormenta y cómo ser más resilientes en el futuro. Chris Burchell, director de gerencia de las Redes Eléctricas de Escocia y el Sur, se disculpó con los clientes y agregó que el daño causado por Arwen fue el “evento más significativo con el que hemos tenido que lidiar en el área en una generación”. La Asociación de Redes Eléctricas indicó que algunos hogares no tendrán luz antes del fin de semana.

