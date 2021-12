NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

December 3, 2021 8:10 am

Published: December 3, 2021 8:10 am

Full Screen 1 / 2 Una trabajadora del Centro Mdico de Tokio recibe una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech, el 1 de diciembre de 2021 en Tokio, Japn. (Kyodo News via AP)

MEXICO CITY – ___ Publicación contiene boletín falso de agencia federal mexicana de salud LA AFIRMACIÓN: El Instituto Mexicando del Seguro Social (IMSS) anunció que sólo podrán acceder a consultas médicas quienes cuenten con un certificado de vacunación contra el COVID-19. LOS HECHOS: El IMSS aclaró que el comunicado no fue difundido por la agencia federal y que los servicios médicos no están condicionados a presentar una prueba de vacunación. Una publicación que circula en Facebook y WhatsApp muestra una imagen del comunicado apócrifo para decir falsamente que el IMSS anunció que sólo podrán acceder a consultas médicas quienes comprueben haber sido inoculados contra el coronavirus. “Se les informa a todos los derechohabientes que para pasar a consulta es indispensable traer su certificado de vacunación COVID-19”, dice la imagen con logo del IMSS. La imagen también contiene un texto que dice “aviso” y un enlace para descargar el certificado expedido por el gobierno federal a quienes se hayan vacunado contra el COVID-19. Ad Pero en una aclaración difundida en sus redes sociales oficiales, el IMSS advirtió que no difundió el comunicado. “Falso, los servicios médicos del IMSS no están condicionados a presentar certificado de vacunación COVID-19”, dice el texto difundido por la agencia mexicana. Hasta el 27 de noviembre en México han sido aplicadas más de 132 millones de dosis contra el COVID-19 a más de 76 millones de personas, de acuerdo con las últimas cifras difundidas por el gobierno mexicano. En el país se han registrado hasta el 29 de noviembre 3,8 millones de casos de COVID-19 y más de 293.000 decesos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ___ Funcionaria mexicana no promueve ni paga a manifestantes feministas LA AFIRMACIÓN: Un video que muestra a Alessandra Rojo de la Vega, directora de Desarrollo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, abrazando a manifestantes feministas encapuchadas en la marcha del pasado 25 de noviembre demuestra que la funcionaria las promueve y les paga para hacer destrozos en las protestas. Ad LOS HECHOS: Rojo de la Vega ha desmentido la información a través de sus redes sociales y ha denunciado que algunos medios han utilizado el video editado para acusarla falsamente. La funcionaria dijo a AP vía telefónica que ya denunció a servidores públicos por difundir información falsa. El pasado 25 de noviembre, en la Ciudad de México, cientos de mujeres marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la movilización participaron distintos colectivos feministas, víctimas de feminicidios y desaparición, estudiantes y activistas. Algunas de las asistentes acudieron a la protesta vestidas de negro y encapuchadas y en algunos casos participaron en la pintada de consignas, daños a mobiliario urbano y enfrentamientos con elementos de seguridad. Un video que se ha difundido en las redes sociales muestra a Rojo de la Vega abrazando a cuatro manifestantes encapuchadas y vestidas de negro. Algunos usuarios han utilizado la grabación para decir falsamente que la funcionaria promueve y paga a “mujeres del bloque negro” que provocan destrozos en las protestas feministas. Ad El bloque negro es una táctica de manifestación que consiste en vestirse de negro y cubrirse el rostro para evitar ser identificado. Existen bloques negros violentos y otros que no lo son. También la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el video en una conferencia de prensa. “Ustedes vieron ayer en las redes sociales, una servidora pública que estuvo fomentando esto. La verdad, lo lamentamos terriblemente, que esto se fomente por parte de algún servidor público… El asunto es llamar la atención de quienes son los que celebran y promueven estas acciones violentas en las manifestaciones”. Sin embargo, a través de un video publicado en sus redes sociales, Rojo de la Vega desmintió esa información. Explicó que la grabación muestra el momento en el que el contingente en el que marchaba se encontró con un grupo de mujeres que iban acompañando a un contingente lleno de familiares de víctimas. Ad Detalló que una integrante de dicho grupo le dijo a través de un megáfono que ellas “no marchaban con diputadas”, haciendo referencia a la funcionaria, quien fue diputada de 2018 a 2021. Ante esto, Rojo de la Vega respondió, también a través de un megáfono, que ella ya no era diputada y les pidió darse un abrazo para conciliar, lo que ocurrió segundos más tarde. Rojo de la Vega compartió un video del momento mucho más largo y desde otra perspectiva. AP confirmó que en la grabación ocurre todo lo narrado por la funcionaria. Ni en este video ni en el compartido ampliamente en redes se ve a Rojo de la Vega ofreciendo dinero o “promoviendo” o “fomentando” acciones violentas junto con las manifestantes vestidas de negro. “Todas estamos marchando el día de hoy contra el sistema para que hagan algo por nosotras justamente contra la violencia y lo que hacen los medios de comunicación es violencia mediática y violencia política”, dijo la funcionaria en sus redes. Ad La funcionaria dijo a AP vía telefónica que ya presentó una denuncia en contra de los servidores públicos responsables del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, institución responsable del video de monitoreo en la ciudad que, según Rojo de la Vega, filtró el video para difamarla; también en contra de las de diputadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Sheinbaum. Aunque gran parte de la manifestación del 25 de noviembre transcurrió de manera pacífica, la protesta dejó un saldo de 17 personas lesionadas: 11 policías, una funcionaria y cinco civiles. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ___ Japón no suspendió vacunación contra COVID-19 LA AFIRMACIÓN: Japón suspendió la inoculación contra el COVID-19 y optó por tratar a pacientes con ivermectina. LOS HECHOS: Varias publicaciones en Twitter aseguran falsamente que en Japón se suspendió la vacunación contra el coronavirus y que ahora se trata a las personas contagiadas con ivermectina. Ad “Bien por Japón que se bajó del genocidio. JAPÓN DEJA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y CAMBIA A LA IVERMECTINA. Y EL COVID DESAPARECE EN MENOS DE UN MES”, dice una publicación. Pero en realidad Japón no ha pausado el plan de vacunación contra el COVID-19 y ya ha vacunado al 76% de su población, según cifras oficiales. De acuerdo con la web del primer ministro, hasta el 28 de noviembre en el país asiático se han aplicado un total de 196,9 millones de dosis. “Se ha confirmado que después de una segunda dosis, la vacuna COVID-19 que se le administra tiene una eficacia de aproximadamente el 95% para reducir el riesgo de desarrollar síntomas (la aparición de síntomas) como fiebre o tos”, dice la web oficial. “Se ha confirmado que la vacuna es muy eficaz para prevenir la aparición de síntomas incluso en ancianos y personas con problemas de salud subyacentes, como hipertensión arterial o diabetes”. Por otro lado, la ivermectina no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias japonesas como un medicamento para tratar el COVID-19. Ad En la web de la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA, por sus siglas en inglés) no aparece el fármaco en el listado de medicinas aprobadas para tratar el coronavirus. Los fármacos que sí aparecen son: Remdesivir, Baricitinib, Casirivimab, Imdevimab y Sotrovimab. Todos estos están aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar el COVID-19. La ivermectina es un fármaco económico que se utiliza para matar parásitos, especialmente en animales, pero que desde 2020 se ha promocionado incorrectamente como un tratamiento para el COVID-19. La FDA y expertos en el tema han señalado que la ivermectina no es un medicamento que esté aprobado para tratar la enfermedad. — Abril Mulato ____ Video no corresponde a recolección de firmas en México LA AFIRMACIÓN: Un video muestra evidencia de anomalías en la recolección de firmas para validar una votación de revocación de mandato en México que grupos políticos buscan que ocurra el próximo año. Ad LOS HECHOS: El video corresponde a presuntas irregularidades en una consulta popular ocurrida en México en agosto, antes de la recolección de firmas para la revocación. Una publicación que circula en Facebook muestra el video de agosto para decir falsamente que la grabación es evidencia de irregularidades en la recolección de firmas para validar la votación de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La captación de firmas comenzó el 1 de noviembre y concluirá el 25 de diciembre, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero, en realidad, el video corresponde a una grabación que comenzó a circular en internet el 1 de agosto del año pasado para denunciar presuntas irregularidades en las votaciones de la consulta popular ocurrida ese día. El video de baja calidad muestra a dos mujeres mientras marcan boletas y las depositan en una urna. Al reproducir el video en cámara lenta se puede observar que la urna contiene un texto que dice “consulta popular”. Ad La consulta de agosto fue propuesta por López Obrador para preguntar a la población sobre la pertinencia de investigar posibles hechos de corrupción ocurridos en años anteriores. El video fue compartido en ese entonces por líderes de la oposición para denunciar las supuestas anomalías en la consulta en el estado de Veracruz, en la costa este del país. Por ejemplo, el líder en Veracruz del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez, compartió el video para denunciar las anomalías. En aquel momento, el INE dijo que investigaría los hechos denunciados con el video. En México actualmente se lleva a cabo un proceso de recolección de firmas para validar la votación de revocación de mandato. Para que el INE autorice la realización de la votación para revocar el mandato de López Obrador es necesario que unos 2,7 millones de mexicanos lo soliciten. En caso de que sean recolectadas las firmas necesarias, la votación sería llevada a cabo el 10 de abril. Ad En septiembre el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que permite convocar a la ciudadanía a las urnas para votar sobre si el presidente López Obrador debe permanecer en el cargo o no. La votación de revocación de mandato es una promesa de campaña de López Obrador. El mandatario ha sido uno de los promotores para que se lleve a cabo la votación el próximo año. — Marcos Martínez Chacón ____ No existe una película titulada “La variante Ómicron” LA AFIRMACIÓN: En 1963 se estrenó la película “The Omicron Variant” (La variante Ómicron, en español), la cual coincide con ómicron, la nueva cepa del COVID-19 que fue registrada en África y que ha comenzado a dispararse en el mundo. LOS HECHOS: En los últimos días en redes sociales ha circulado la imagen de un supuesto póster de una película titulada “The Omicron Variant”, sin embargo tal película no existe. El póster que circula corresponde a “Sucesos de la cuarta fase”, una película estadounidense filmada en 1974. Alguien colocó el nuevo título, conservando el diseño de la tipografía y el color amarillo. Ad La reseña de IMDB, el portal especializado en cine, dice: “Las hormigas del desierto forman repentinamente una inteligencia colectiva y comienzan a hacer la guerra a los habitantes. Dos científicos y una niña extraviada que rescatan de las hormigas son los encargados de destruirlas”. “En 1963 se estrenó una película llamada The Omicron Variant”, dice uno de los múltiples tuits que han compartido el póster falso. En la imagen original se puede ver a una mujer y un hombre en un escenario negro. En el fondo se ve una mano con una herida sangrante en la palma, de donde sale una hormiga. En la parte superior, se lee en inglés: “El día que la tierra se convirtió en un cementerio”. Por otro lado, en 1963 sí fue grabada en Italia una película titulada “Omicrón”. La película fue dirigida por Ugo Gregoretti y protagonizada por Salvatori. “Un extraterrestre se apodera del cuerpo de un terrestre para aprender sobre el planeta y que su raza pueda hacerse cargo de él”, explica la reseña de IMDB. Ad Hay otras variantes de posters falsos, en las que se usa la imagen original de la película “The Andromeda Strain”, (La amenaza de Andrómeda, en español), que es de 1971. La reseña de la película, que también entra en el género de la ciencia ficción, dice: “​​Un equipo de científicos de alto nivel trabaja en un laboratorio secreto de última generación para descubrir qué ha matado a los ciudadanos de una pequeña ciudad y aprender cómo se puede detener este contagio mortal”. En el póster original se ve a un hombre vestido de astronauta que mira a un bebé. Esa misma imagen fue alterada y usaron el mismo estilo y color rojo del título para agregar “The Omicron Variant”. Ninguna de las tres películas cuyos posters han sido alterados tienen que ver con virus o pandemias. El pasado 24 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que fue detectada en Sudáfrica una nueva variante de COVID-19, la cual fue titulada con la letra del alfabeto griego ómicron. Ad La nueva variante ha forzado a cerrar fronteras o restringir vuelos, mientras más casos con esta cepa se registran a lo largo del mundo. Aunque aún se analiza su resistencia a las vacunas, se ha señalado que se transmite más rápido. — Rafael Cabrera ____ Ley promulgada por Biden no autoriza “intervención” en México LA AFIRMACIÓN: El presidente estadounidense Joe Biden promulgó una ley que autoriza una “intervención” en México. LOS HECHOS: La ley promulgada por Biden busca garantizar que quienes estén involucrados en crímenes contra empleados federales estadounidenses en el exterior sean juzgados en Estados Unidos. Un video que circula en YouTube y Facebook dice falsamente que una ley promulgada por Biden recientemente autoriza una “intervención” en México. Pero esto no es verdad. La ley firmada por el mandatario el 19 de noviembre busca que quienes hayan cometido crímenes o ataques contra trabajadores del gobierno federal estadounidense sean juzgados en Estados Unidos. Ad La ley no autoriza una “intervención” en territorio mexicano. Además, esta legislación es aplicable a crímenes cometidos contra funcionarios estadounidenses desplegados en cualquier país extranjero, no sólo en México. La ley tampoco anula el tratado de extradición que aplican México y Estados Unidos desde 1978 para el traslado de individuos involucrados en ilícitos en ambas naciones. El tratado establece que cuando una nación requiera a un individuo para juzgarlo en su territorio, ésta debe presentar una solicitud que posteriormente es evaluada por el país al que se le solicita la extradición. De acuerdo con un comunicado emitido por el congresista federal por Texas Henry Cuéllar, la ley busca dar seguimiento a casos como el del asesinato en México en 2011 del agente Jaime Zapata, del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés). Cuéllar fue uno de los promotores de la ley junto con los legisladores federales Michael McCaul y John Cornyn. Ad En el ataque contra Zapata también sufrió lesiones Víctor Ávila, oficial de la misma agencia. Ambos se encontraban desplegados en el estado de San Luis Potosí, al noreste de México, al momento del ataque presuntamente cometido por integrantes del Cártel de los Zetas. Por el asesinato de Zapata y las lesiones sufridas por Ávila, México extraditó a siete individuos a Estados Unidos, donde éstos enfrentaron cargos por asesinato e intento de homicidio, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense emitido en mayo de 2016. — Marcos Martínez Chacón ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.