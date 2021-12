Jalisco se unirá a Michoacán para exportar aguacate a EEUU

Published: December 8, 2021 8:29 am

MEXICO CITY – La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México anunció el martes que ha llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para elaborar un plan de trabajo que permita exportar aguacates procedentes de un segundo estado mexicano a Estados Unidos. Durante casi 25 años, México solo podía exportar aguacates del estado de Michoacán, en el occidente del país. Los aguacates de Michoacán fueron los únicos autorizados porque los propietarios de los cultivos pudieron certificar, en el marco de un acuerdo alcanzado en 1997, que su fruta estaba libre de plagas como el gorgojo de la semilla del aguacate o la mosca de la fruta. Estas plantaciones también están sujetas a controles de conformidad por parte de los inspectores estadounidenses. Según las autoridades agrícolas, ahora se ha alcanzado un acuerdo similar que podría permitir la exportación hacia Estados Unidos de aguacates del vecino estado de Jalisco a partir de 2022. Ad Para proteger a los productores de aguacate estadounidenses de las plagas y los hongos perjudiciales, Estados Unidos es muy estricto con estas importaciones. La producción nacional estadounidense se complementa con las importaciones debido a las diferentes temporadas de cosecha en ambos países. La secretaría dijo que espera comenzar a trabajar pronto con otros dos estados productores de aguacate — Nayarit, al oeste, y el Estado de México, al este — para obtener la aprobación de las exportaciones de sus aguacates. El impacto para los productores de aguacate mexicanos podría ser enorme. Sin embargo, a los propietarios de huertos en Michoacán les preocupa que la competencia con Jalisco pueda afectar sus elevados ingresos procedentes del cultivo del aguacate. El cultivo ha sido una gran ayuda para los agricultores del estado -en su mayoría pequeños productores con unas pocas hectáreas de árboles- ya que el precio del aguacate, que es relativamente alto, sacó a muchos de la pobreza y permitió a otros enviar a sus hijos a la universidad. Ad En México, muy pocos cultivos pueden garantizar a los pequeños productores ingresos suficientes como lo hace el aguacate. Durante unos años, el café e incluso las plantaciones de cacao, que producen chocolate, se promocionaron como cultivos milagrosos, pero ambos se vieron afectados por enfermedades o plagas vegetales en México.

