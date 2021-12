Tres muertos en explosiones en aeropuerto de Colombia

BUCARAMANGA – Dos explosiones que se registraron en la mañana del martes en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, causaron la muerte de al menos tres personas, entre ellas dos policías, informaron las autoridades. El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó a The Associated Press que uno de los muertos es una persona que trató de ingresar al aeropuerto cargando un explosivo el cual “se activó, explotó y segó su vida”. Minutos después policías expertos en explosivos ingresaron al área e identificaron una maleta. “Al acercarse con todas las medidas de seguridad detona. Nuestros dos explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad”, relató el coronel Giovanni Antonio Madariaga, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en declaraciones difundidas a la prensa. Las dos víctimas fueron identificadas como los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez. Eran técnicos antiexplosivos con experiencia y en el pasado habían desactivado un coche bomba con más de 300 kilos de explosivos. Ad Las autoridades trabajan en la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque. El presidente Iván Duque condenó el “ataque terrorista” en un mensaje en Twitter e indicó que están coordinando “acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado”. En la zona rural de Cúcuta operan varios grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado la última guerrilla activa de Colombia, y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se disputan las rentas del contrabando, el narcotráfico y el cobro a migrantes por los pasos irregulares. El ministro de Defensa aseguró que está en “revisión si en este caso alguno de estos dos grupos está relacionado... El ELN y disidencias de las FARC de alias ‘John Mechas’ planean y financian actividades terroristas desde Venezuela y luego buscan ejecutarlas en Colombia”. Ad El gobierno de Nicolás Maduro ha negado que en su territorio operen grupos armados ilegales colombianos. Cúcuta ha sido blanco de otros dos atentados este año. El primero se registró el 14 de junio en una base militar en la que explotó un carro y dejó más de 40 heridos, entre ellos dos asesores militares estadounidenses. Diez días después fue atacado con ráfagas de fusil el helicóptero en el que se movilizaban el presidente Duque y sus ministros, quienes resultaron ilesos. Las autoridades señalaron como responsables de ambos hechos a las disidencias de las FARC.

